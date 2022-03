Chord dan Lirik Cukup - Happy Asmara: Wes Cukup Sayang, Aku Nduwe Wates Kesabaran

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord dan lirik lagu Cukup yang dinyanyikan oleh Happy Asmara.

Video klip lagu ini dirilis pada Januari 2022 dikanal YouTube Happy Asmara Music.

Hingga Jumat (11/3/2022), video klip lagu ini telah ditonton lebih dari 788 ribu kali.

Chord dan Lirik Cukup - Happy Asmara

Capo fret 2

Intro : C Bm Am Em F..G..

C Bm Am G

jaremu.. aku.. siji-sijine..

F G C G

tibane.. ono seng liyane..

C Bm

we ngomong.. mung aku..

Am G

seng mok sayangi..

F G C

tibane ono.. dek'e neng mburi..

F C

wes cukup.. sayang..

F C

aku nduwe wates kesabaran..

F

wes lilakno..

C -Bm Am

kabeh mung dadi cerito..

Dm F

tiwas panggah nelongso neng

G

njero dodo..

Reff :

C

duh Gusti..

-Bm Am A

nyatane sewates ngimpi..

Dm G

nduweni.. jodo setyo lan gemati..

C

mung dek'e..

-Bm Am A

sakjane seng tak karepne..

Dm

neng tego..

G C Am

mblenjani lan nggawe aku keloro..

Dm G

ho oo.. o oo oho..



Musik : F G Em Am Dm..G….

F C

wes cukup.. sayang..

F C

aku nduwe wates kesabaran..

F G

wes lilakno..

C -Bm Am

kabeh mung dadi cerito..

Dm F

tiwas panggah nelongso neng

G

njero dodo.. huwo.. oooo

Reff :

C

duh Gusti..

-Bm Am A

nyatane sewates ngimpi..

Dm G

nduweni.. jodo setyo lan gemati..

C

mung dek'e..

-Bm Am A

sakjane seng tak karepne..

F

neng tego..

G

ninggalne lan nggawe aku..

C

duh Gusti..

-Bm Am A

nyatane sewates ngimpi..

Dm G

nduweni.. jodo setyo lan gemati..

C

mung dek'e..

-Bm Am A

sakjane seng tak karepne..

Dm

neng tego..

G C

mblenjani lan nggawe aku keloro..

F G Em Am

maturnuwun pean wes tau nyenengno..

Dm G C

masio akhire mung nggawe cidro..

F G Em Am

maturnuwun pean wes tau nyenengno..

Dm G C

masio akhire mung nggawe.. cidro..

(*)