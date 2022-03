Dibintangi Lee Dong Wook dan Yoo In Na, Drakor Touch Your Heart Tayang di TV, Catat Tanggalnya

Poster Drakor Touch Your Heart

Laporan Wartawan Tribinnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Drama Korea berjudul Touch Your Heart, mulai tayang 14 Maret 2022, pukul 18.00 WIB di NET TV.

Touch Your Heart dibintangi oleh aktor dan aktris Korea papan atas Lee Dong Wook dan Yoo In Na.

Serta disutradarai oleh Park Joon Hwa ini merupakan adaptasi dari novel web berjudul sama yang terbit di KakaoPage pada 2016.

Drakor Touch Your Heart bercerita tentang aktris populer Oh Yoon Seo (Yoo In Na) yang memiliki paras cantik, namun kurang bagus dalam akting.

Kariernya diambang kehancuran ketika dia terlibat dalam skandal dengan anak dari keluarga Chaebol.

Baca juga: Drakor Komedi My Girlfriend is Gumiho Tayang di TV, Simak Sinopsisnya

Setelah beberapa tahun tak mendapat pekerjaan, Yoon Seo berusaha untuk mendapat peran utama dalam serial televisi sebagai sekretaris pengacara.

Untuk itu, Yoon Seo mendalami karakter dengan bekerja di firma hukum dengan menjadi sekretaris pengacara Kwon Jung Rok (Lee Dong Wook) yang arogan dan cuek.

Chemistry antara Lee Dong Wook dan Yoo In Na di drakor ini sangat terasa.

Sebelumnya, kedua bintang utama ini pernah sama-sama membintangi drakor Goblin.

Berkat drakor Touch Your Heart, Shim Hyung Tak yang berperan sebagai pengacara perceraian Choi Yoon Hyuk, berhasil membawa pulang penghargaan Excellence Award, Actor in a Drama dari 27th Korean Culture and Entertainment Awards 2019.

Sementara Yoo In Na, masuk nominasi Excellence Award, Actress dari 12th Korea Drama Awards 2019.