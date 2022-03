Drakor Komedi "My Girlfriend is Gumiho" Tayang di TV, Simak Sinopsisnya

Potret Lee Seung-Ki dan Shin Min A untuk Drakor My Girlfriend is Gumiho

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Drama Korea komedi romantis berjudul My Girlfriend is Gumiho, mulai tayang di NET TV 9 Maret 2022 setiap hari, pukul 17.00 WIB.

Drakor ini mempunyai cerita yang sangat menarik dan menghibur untuk untuk terus diikuti.

My Girlfriend is Gumiho mengisahkan pertemuan seorang pemuda dari keluarga kaya bernama Tae-Woong (Lee Seung-Ki) dengan wanita berparas cantik bernama Gumiho (Shin Min-A) yang merupakan makhluk mistis legendaris rubah berekor.

Pada suatu hari, Tae-Woong kabur dari keluarganya karena menggelapkan uang kuliah.

Setelah kabur, Tae-Woong menetap di kuil tua dan bertemu dengan seorang wanita berparas cantik yang meminta Tae-Woong untuk melakukan sesuatu.

Tanpa disadari, Tae-Woong telah melepaskan segel pengunci makhluk mistis rubah berekor bernama Gumiho.

Dari sini dimulai kisah romansa dan komedi antara Tae-Woong dan Gumiho yang mengambil rupa seorang wanita cantik.

Berkat My Girlfriend is Gumiho, Lee Seung-Ki dan Shin Min A dapat memenangkan Best Couple Award dari SBS Drama Awards 2010.

Adapun judul drakor lain yang pernah dibintangi oleh Lee Seung-Ki, di antaranya adalah Shining Inheritence (2009).

Disamping itu, Shin Min-A sendiri juga pernah membintangi judul drakor lain seperti Oh My Venus (2015).