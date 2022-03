Chord Gitar Aku Memang Jodohnya - Nabila Maharani: Maafkan Aku Pergi Meninggalkanmu yang Tidak Pasti

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord dan lirik lagu Aku Memang Jodohnya yang dinyanyikan oleh Nabila Maharani.

Video klip lagu ini dirilis pada Februari 2022 dikanal YouTube Trisna Music.

Hingga Sabtu (12/3/2022), video klip lagu ini telah ditonton lebih dari 3 juta kali.

Baca juga: Chord Gitar Bila Nanti - Nabila Maharani: Bila Nanti Engkau Tak Bahagia

Baca juga: Chord dan Lirik Cukup - Happy Asmara: Wes Cukup Sayang, Aku Nduwe Wates Kesabaran

Chord dan Lirik Lagu Aku Memang Jodohnya - Nabila Maharani

Intro : C Fm C Fm

ha aaaa..

Em A Dm Fm

C Am Dm G C..

C G/B Am

memang salahmu..

F G C

terlalu mementingkan egomu..

F G

tak mampu buatku..

Em Am

bersanding nyaman denganmu..

Dm G

hingga ku pergi tinggalkan kamu..

C G/B Am G

terlambat sudah..

F G C

kini ku t'lah bersama dengannya..

F G

seseorang yang mampu..

Em Am

membuatku bahagia..

Dm G

ikhlaskanku bersanding dengannya..

Reff :

F G

maafkan aku.. pergi..

Em Am

meninggalkanmu yang tidak pasti..

Dm G

kini ku bahagia.. bersama dirinya..

C C7

yang terimaku apa adanya..

F G

ikhlaskan aku.. pergi..

Em Am

menjalani hubungan dengannya..

Dm G

tolong kau terima dengan lapang dada

C.. -E

aku memang jodohnya..

Musik : Am Em F C -E

Am Em F -D/F# G G#

Reff : (overtune)

F# G#

maafkan aku.. pergi..

Fm A#m

meninggalkanmu yang tidak pasti..

D#m G#

kini ku bahagia.. bersama dirinya..

C# C#7

yang terimaku apa adanya..

F# G#

ikhlaskan aku.. pergi..

Fm A#m

menjalani hubungan dengannya..

D#m G#

tolong kau terima dengan lapang dada

C# B A#m

aku memang jodohnya..

G# F# G#

maafkan aku.. pergi..

Fm A#m

meninggalkanmu yang tidak pasti..

D#m G#

kini ku bahagia.. bersama dirinya..

C# C#7

yang terimaku apa adanya..

F# G#

ikhlaskan aku.. pergi..

Fm A#

menjalani hubungan dengannya..

D#m G#

tolong kau terima dengan lapang dada

(F#)

aku memang jodohnya..

Outro : F# Fm D#m C#

ha.. haaa.. haaa.. haaa..

F# Fm D#m

haa.. haaa.. haaa..

G# C#

aku memang jodohnya..

Baca berita terkait Chord Gitar lainnya

(*)