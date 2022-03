Chord dan Lirik Cinta Sampai Mati - Kangen Band: Dengarkanlah di Sepanjang Malam Aku Berdoa

TRIBUNNEWS.COM/TRIBUNNEWS.COM/IST/FX ISMANTO

Berikut kunci gitar paling mudah dimainkan lagu dari Kangen Band berjudul Cinta Sampai Mati, lengkap dengan lirik. - TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebuah lagu yang berjudul Cinta Sampai Mati mengantarkan Kangen Band "The King Of Pop Melayu" menduduki ututan tranding ke 3 di Musik, sempat juga menjajaki Tranding pertama di umum. Sebuah lagu yang release pada tanggal 26 February 2022 menjadi tranding topic di aplikasi Youtube dan Tiktok. Sejak bubar nya format asli Band yang berasal dari Kota Lampung ini di tahun 2013 membuat Kangen Band sempat kehilangan jati dirinya seiring terus melakukan perombakan personilnya, dan di awal tahun 2022 ini menjadi jawaban dan pembuktian bahwa karya mereka masih tetap di tunggu masyarakat. Terbukti karena Kembali nya formasi original Kangen Band yang terdiri dari Andika Mahesa (Lead Vocal), Dodhy (Lead Gitar), Tama (Rhytm), Izzy (Keyboard), Bebe (Bass), Baim (Drum), dan Eren (Backing Vocal) menjadi pembuktian kehadiran mereka masih sangat dinantikan.? Tidak banyak yang mengetahui lagu "Cinta Sampai Mati" ini diciptakan oleh istri dari sang Gitaris Dodhy, lagu ini menggambarkan kisah percintaan sepasang kekasih yang abadi, dibalut dengan suara Andika (Babang Tamvan) dan perpaduan suara Eren yang khas menjadi Gong pengobat kerinduan lagu-lagu bernuansa era 2000 an. "Gw feeling lagu ini bakal meledak kalau yang bawain Kangen Band," ucap Dodhy saat di temui di sela-sela produksi lagu Cinta Sampai Mati. "Dan inget kita sudah pada dewasa, jadi Fokus nih kita untuk kembalikan masa kejayaan Kangen, yang kemarin ? kemarin itu proses pendewasaan," timpal Andika yang ditemui saat itu di Wahana Studio. Kehadiran Kangen Band perdana release dengan formasi original, langsung pecah telor, viewers nya yang terus bertambah menjadi Tranding di Malaysia dan Taiwan menjadi suatu hal yang sangat disyukuri para personil Kangen Band dan team management nya.? Semoga komitmen mereka untuk Bersama Kembali menghantarkan Kembali Kangen Band ke puncak kesuksesan nya. //IST/FX ISMANTO