Aktor Peraih Oscar William Hurt Meninggal Dunia di Usia 71 Tahun

AFP

Dalam file foto yang diambil pada tanggal 18 Februari 2010, aktor William Hurt tiba di pemutaran perdana "The Yellow Hankerchief" di Los Angeles, California. Hurt, yang dikenal dengan film-film yang sangat disukai seperti "The Big Chill" dan "A History of Violence," telah meninggal pada usia 71, media AS melaporkan pada 13 Maret 2022.