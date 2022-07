Chord Gitar Diskusi Senja - Dhyo Haw: Bersama Lamunan dan Imajinasi Menyatu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan chord gitar lagu Diskusi Senja dari Dhyo Haw.

Chord Gitar Diskusi Senja - Dhyo Haw

[Intro] Esus4-Esus4-Esus4-E..

C Bm Am..-Bm

C Bm Am..-C-Am

C Bm Am..-Bm

C-C Bm-Bm Am..

Am

Diskusi senjaku

D

Bersama ribuan asap

G

Yang terhempas dari

E

Sela nafas dan tinggi..

Am

Diskusi senjaku

D

Bersama lamunan dan

G

Imajinasi menyatu

E

Dan seakan membuatmu..

Am D

Tertawa.. dan merasakan tinggi

G E

Mengkhayal.. dan seakan ke galaksi

Am D

Melayang.. dan meraih semua

G E

Angan dan mimpi-mimpi hoo..

[Reff]

Am

Diskusi senja

D

Diskusi senjaku

G

Dan semua tertawa

E

Bersama lamunan indah

Am

Diskusi senja

D

Diskusi senjaku

G E

Hoho..hoo woo..

Am

Dan waktu..

D

Sadarkan aku..

G

Kini sudah muncul

E Am

Bulan di atas kepala..

D

Dan melirik jelas

G

Seakan ku harus cepat

E

Hela nafas dan pergi

[Musik] Am D G E

Am D G E

[Reff]

Am

Diskusi senja

D

Diskusi senjaku

G

Dan semua tertawa

E

Bersama lamunan indah

Am

Diskusi senja

D

Diskusi senjaku

G E

Hoho..hoo woo..

[Outro] C Bm Am..-Bm

C-C Bm-Bm Am..

(Tribunnews.com)