Fakta-fakta Film Black Panther: Wakanda Forever, Tidak Ada Recast untuk Peran T'Challa

TRIBUNNEWS.COM - Berikut fakta-fakta film Black Panther: Wakanda Forever.

Diketahui Marvel telah merilis trailer film Black Panther: Wakanda Forever Minggu (24/7/2022), hari ini.

Dalam perilisan trailer film Black Panther: Wakanda Forever, terlihat sangat emosional, lantaran tanpa adanya mendiang Chadwick Boseman.

Sebelumnya, film Black Panther merupakan film superhero pertama yang mendapatkan nominasi Film Terbaik Oscar.

Sementara itu, pada tahun 2022, Marvel telah merilis berbagai film di antaranya, Moon Knight , Doctor Strange in the Multiverse of Madness , Ms. Marvel , Thor: Love and Thunder dan banyak lagi, dikutip dari whatowatch.com.

Oleh karena itu, sebagai penutup tahun 2022, Marvel akan merilis film Black Panther: Wakanda Forever pada bulan November.

Lalu apa saja fakta-fakta menarik film Black Panther: Wakanda Forever?

Berikut fakta-fakta film Black Phanter: Wakanda Forever yang dikutip dari cinemablend.com dan tovermind.com:

1. Black Panther: Wakanda Forever Tayang pada 11 November 2022 di Bioskop

Pada bulan Agustus 2019, saat itu judul dari film ini adalah 'Black Panther II".