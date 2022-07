Komentar Netizen Bikin Serba Salah, Isyana Sarasvati Pilih Cuek: Nobody Can’t Stop Me, Being My Self

TRIBUNNEWS.COM - Isyana Sarasvati merupakan penyanyi solo wanita terkenal.

Karya-karya dan aksi panggungnya, membuat kehidupan pribadi Isyana Sarasvati tak lepas dari komentar netizen.

Apapun tentangnya bisa mengundang komentar di media sosial.

Tak terkecuali komentar netizen tentang penampilan dan bentuk tubuhnya yang ia ingat sampai sekarang.

Komentar itu, membuat Isyana merasa serba salah.

"Buat orang segini tuh terlalu gemuk, tapi kalau segini kekurusan. Kaya serba salah jadinya.” ujar Isyana Sarasvati, seperti dikutip Grid.Id dari video dikanal Youtube Cosmopolitan.

Ia mengaku sangat eskploratif dalam make up maupun fashion. Dan ia selalu merasa nyaman dengan yang dikenakannya.

Namun ekspektasi netizen terkadang berlebihan dan terkesan mengekang Isyana.

Akhir-akhir ini misalnya, Isyana gemar memakai lipstick berwarna hitam.

Ia berpenampilan begitu karena sedang mengeksplorasi lagu-lagu progresif rock yang dibawakannya sekarang.

LEXICONCERT Live on Tour Isyana Sarasvati. (ist)

Namun netizen memberikan komentar yang kurang mengenakan.

“Perempuan kan enggak boleh pake lipstick hitam,” ujar Isyana.

Namun pada akhirnya Isyana menerima semua komentar dari netizen.

“Enggak apa-apa, aku jadi ngerasa nobody can’t stop me, being myself gitu loh.” ungkapnya.