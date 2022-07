Sinopsis Film The Forbidden Kingdom, Aksi Jackie Chan & Pemuda Selamatkan Raja Kera Tayang Malam Ini

Poster Film The Forbidden Kingdom - sinopsis Film The Forbidden Kingdom yang akan malam nanti di Bioskop Trans TV Pukul 19.30 WIB.

TRIBUNNEWS.COM - Sinopsis Film The Forbidden Kingdom yang akan tayang di Bioskop Trans TV malam ini, Minggu (24/7/2022), Pukul 19.30 WIB.

Film ini diperankan oleh beberapa bintang diantaranya Jackie Chan, Jet Li, Michael Angarano, Liu Yifei, Collin Chou, dan Li Bingbing.

Film The Forbidden Kingdom adalah film bergenre aksi petualangan yang disutradarai oleh Rob Minkoff yang diadaptasi dari tulisan Journey to the West.

Film berdurasi 1 jam 44 menit ini, pertama dirilis di Indonesia pada 16 April 2008.

Film The Forbidden Kingdom bercerita tentang remaja dari Amerika terobsesi kung fu, berkat penemuan yang dibuatnya ia terkirim ke negeri China untuk bergabung membebaskan Raja Kera yang dipenjara.

Berikut sinopsis dari cerita film Film The Forbidden Kingdom yang akan tayang malam nanti.

Sinopsi film Film The Forbidden Kingdom

Bermula dari Jason seorang pemuda dari Amerika yang senang dengan fil kungfu, ia datang ke sebuah toko DVD di Chinatown untuk mencari DVD wuxia.

Di sana ia tertarik dengan sebuah tongkat emas yang dipajang di toko itu.

Hop sang pemilik toko mengatakan bahwa kalau tongkat itu sedang menunggu orang yang tepat untuk dikembalikan ke pemilik aslinya.