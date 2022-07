Karakter Kang The Conqueror, Si Penjahat Marvel di Film Ant-Man 3

Kang The Conqueror Marvel. Berikut karakter Kang The Conqueror di film Ant-Man 3, penjahat Marvel yang akan menjadi "The Next Thanos".

Ant-Man and The Wasp: Quantumania atau Ant-Man 3 telah mengungkapkan tampilan pertama Kang the Conqueror dalam poster baru.

Direktur Pengembangan Visual Marvel Studios Andy Park membagikan poster Ant-Man and the Wasp: Quantumania dengan menunjukkan Kang The Conqueror yang diperankan oleh Jonathan Majors.

Dalam poster tersebut, Kang The Conqueror menjulang mengancam di belakang Ant-Man, The Wasp dan Cassie Lang.

Kang The Conqueror yang akan diperankan oleh Jonathan Majors sebelumnya telah memerankan karakter penjahat tersebut di Loki, dikutip dari cinemablend.com.

Berakhirnya Loki Season 1 membuktikan bahwa Kang baru saja memulai perjalanan waktu yang jahat.

Kemudian, tim Ant-Man akan menjadi salah satu pahlawan pertama yang akan mengalami murkanya seorang penjahat Kang.

Karakter Jahat Kang The Conqueror di Ant-Man 3

Dalam poster yang dirilis Andy Park, menunjukkan Kang The Conqueror akan berperan sebagai penjahat.

Kang dianggap akan menjadi penjahat mirip Thanos berikutnya untuk Marvel Cinematic Universe.