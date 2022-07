Amber Heard Masuk dalam Daftar Orang Paling Dibenci 2021, Ungguli Vladimir Putin

AFP/EVELYN HOCKSTEIN

Aktris AS Amber Heard menunggu sebelum juri mengatakan bahwa mereka yakin dia mencemarkan nama baik mantan suaminya Johnny Depp, sambil mengumumkan putusan terpisah yang mendukung mantan suaminya Johnny Depp dan Heard atas klaim dan kontra-klaim mereka dalam perdata Depp v. Heard sidang pencemaran nama baik di Fairfax County Circuit Courthouse di Fairfax, Virginia, pada 1 Juni 2022. - Juri AS pada hari Rabu menemukan Johnny Depp dan Amber Heard saling mencemarkan nama baik, tetapi berpihak jauh lebih kuat dengan bintang "Pirates of the Caribbean" berikut ini. pengadilan pencemaran nama baik yang intens yang melibatkan tuduhan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga yang diperebutkan secara sengit. - Amber Heard mengungguli Vladimir Putin dalam daftar Orang Paling Dibenci tahun 2021 buntut pengakuannya soal Johnny Depp. (Photo by EVELYN HOCKSTEIN / POOL / AFP)