Chord Gitar dan Lirik Lagu Little Wing - Jimi Hendrix

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Little Wing dari Jimi Hendrix.

Lagu Little Wing tak hanya dibawakan oleh Jimi Hendrix, tapi juga banyak artis papan atas seperti Stevie Ray Vaughan hingga Skid Row.

Ini chord gitar dan lirik lagu Little Wing dari Jimi Hendrix

[Verse 1]

Em G

Now she's walking through the clouds

Am Em

With a circus mind that's running wild

Bm Bbm7 Am C

Butterflies and zebras and moonbeams, and fairy tales

G F C D

All she ever thinks about is

Riding with the wind

[Verse 2]

Em G

When I'm sad she comes to me

Am Em

With a thousand smiles she gives to me free

Bm Bbm7 Am

It's alright, it's alright she says

C G F

Take anything you want from me

C D

Anything

[Outro]

Em G Am

Yeah Yeah Yeah Fly little wing

