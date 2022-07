Kunci Gitar dan Lirik Prau Layar - Didi Kempot, Chord Em: Yok Konco Ning Gisik Gembiro

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu dan kunci gitar Prau Layar yang dipopulerkan Didi Kempot.

Lagu Prau Layar diciptakan oleh Ki Narto Sabdo.

Prau Layar juga dinyanyikan oleh sejumlah penyanyi seperti Nella Kharisma hingga Yeni Inka.

Lirik dan chord lagu Prau Layar - Didi Kempot:

Intro

B C Em Em C B

B C Em Em C B

Em

Yok konco ning gisik gembiro

F G Em

Anglerap lerap banyune segoro

Em

Angliak numpak prau layar

F G Em

Ing dino minggu Dhek, Pariwisoto

Em

Alon prahune wis nengah

Em F

Byak byuk byak banyu pinelah

F Em

ora jemu - jemu karo mesem ngguyu

Em

Ngilang ake Roso longgah lesu

Em B B B Em

Adhek njawil mas… Jebul wis sore

F G Em

wite kelopo katon awe - awe

F

Prayogane becik bali wae

Em

Dhene sesok esok

B

Tumandhang nyambut gawe

Musik

B C Em Em C B

B C Em Em C B

