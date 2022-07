Dibintangi Kim Soo Hyun dan Jun Ji Hyun, Drakor My Love From The Star Ditayangkan di TV Hari Ini

Cuplikan Adegan di Drakor My Love From The Star.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Drama Korea berjudul My Love From The Star hari ini dapat disaksikan di NET TV, Jumat (29/7/2022).

Drakor yang dibintangi oleh Kim Soo Hyun dan Jun Ji Hyun, ini tayang di NET TV setiap hari, pukul 18.00 WIB.

Drama garapan Jang Tae Yoo ini pernah diadaptasi menjadi sinetron Indonesia bertajuk “Kau yang Berasal dari Bintang”, yang diperankan oleh Nikita Willy dan Morgan Oey.

Selain itu, Filipina juga pernah mengadaptasi drama bergere romantis ini dengan judul sama.

Kehadiran aktor dan aktris papan atas Korea, Kim Soo Hyun dan Jun Jin Hyun, menjadi salah satu kunci utama keberhasilan drama ini.

My Love From The Star bercerita tentang seorang alien yang terjebak di bumi selama 400 tahun, Do Min Joon (Kim Soo Hyun).

Sosok alien yang pertama kali mendarat di bumi pada periode Dinasti Joseon itu bersikap dingin kepada manusia, serta mempunyai kemampuan penglihatan, pendengaran, dan kecepatan yang luar biasa.

Do Min Joon berpenampilan tampan dan pintar. Namun sikap dingin tersebut berubah Ketika bertemu dengan sosok aktris cantik bernama Chun Song Yi (Jun Ji Hyun).

Dia jatuh cinta, tapi terhalang keterbatasannya berada di bumi yang dapat membuatnya sakit, bahkan membahayakan jiwanya.

Pilihan antara hati dan logika keselamatannya menjadi alur yang menarik untuk disimak dalam sebuah romantika cerita dengan balutan komedinya.

Berkat kepopulerannya, drakor My Love From The Star berhasil membawa pulang beberapa penghargaan.

Mulai dari piala Silver Award, Best Foreign TV Series dari 20th Shanghai Television Festival, Excellent Korean Drama dari 9th Seoul International Drama Awards, Best Drama dari 7th Korea Drama Awards, hingga Special Award for Foreign Dramas dari 8th Tokyo International Drama Festival.