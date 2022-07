Lirik dan Chord Gitar Faith - Vierratale: Cinta Kita Mengapa Beda Agama

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan chord gitar lagu Faith dalam artikel berikut ini.

Lagu berjudul Faith dinyanyikan oleh grup band Vierratale.

Lagu Faith dirilis pada 18 Januari 2015 di akun YouTube Aprilio Kingdom.

Lirik dan Chord Faith - Vierratale

C D Bm Em

Cinta kita mengapa beda agama

Am D G

semoga ditakdirkan bersama

[int] G-A#-C-D 2x

G D/F# B

Teringat saat pertama jumpa

Em D G

di situ terjalin hubungan asmara

C Bm A#

baby mengapa kamu begitu menarik

Am D

namun semua tak semudah itu

[chorus]

C Bm Em

Cinta kita mengapa beda agama

Am D G

apa mungkin Tuhan punya rencana

A/C# C Bm Em

yang terindah belum tentu yang terbaik

Am D

semoga ditakdirkan bersama

[int] G-A#-C-D 2x

G D/F# Bm

Terkadang aku sedang melamun

Em D G

aku selalu memikirkan kamu

C Bm A#

oh baby mengapa kamu begitu menarik

Am D

namun semua tak semudah itu

[chorus]

C Bm Em

Cinta kita mengapa beda agama

Am D G

apa mungkin Tuhan punya rencana

A/C# C Bm Em

yang terindah belum tentu yang terbaik

Am D

semoga ditakdirkan bersama

[solo] D# F G 2x

D# F E

D E C#m F#m

cinta kita mengapa beda agama

Bm E A

apa mungkin Tuhan punya rencana

B/D# D C#m F#m

yang terindah belum tentu yang terbaik

Bm E A F#m

semoga ditakdirkan bersama hooo

Bm E A F#m

semoga ditakdirkan bersama

Bm E

semoga ditakdirkan bersama

[Outro] A-C-D-E

A-C-D-E

A-C-D-E E-F

G-A

