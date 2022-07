Park Eun Bin Melejit Aktor Korea Terpopuler Edisi Juli 2022, Berkat Extraordinary Attorney Woo

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - Popularitas Park Eun Bin semakin melejit sejak membintangi drama Korea berjudul Extraordinary Attorney Woo.

Apalagi, drama tersebut setiap episodenya mendapat rating bagus.

Dilansir dari Soompi, Minggu (31/7/2022), The Korean Business Research Institute (Institut Penelitian Bisnis Korea) telah mengumumkan peringkat reputasi brand terpopuler untuk kategori aktor Korea Selatan.

Hasil dari peringkat reputasi brand setiap aktor dan aktris tersebut bersaing untuk meraih predikat terpopuler selama Juli 2022.

Peringkat ditentukan melalui analisis data dari liputan media, partisipasi, interaksi, dan indeks komunitas dari 50 aktor yang muncul dalam drama yang ditayangkan antara 30 Juni dan 30 Juli.

Bintang-bintang dari drama hit ENA “Extraordinary Attorney Woo” menyapu tiga tempat teratas dalam daftar bulan ini.

Pertama ada Park Eun Bin menduduki peringkat teratas dengan indeks reputasi merek yang mengejutkan sebesar 17.304.704, menempatkannya jauh di depan salah satu aktor dalam daftar.

Young Woo dalam drama Extraordinary Attorney Woo (IST)

Frasa peringkat tinggi dalam analisis kata kunci Park Eun Bin termasuk "paus," "Woo Young Woo," dan "pengacara," sementara istilah terkait dengan peringkat tertinggi termasuk "indah," "sempurna," dan "imut."

Analisis positif-negatif aktris ini juga mengungkapkan skor tinggi 95,04 persen reaksi positif.

Kang Tae Oh menempati peringkat kedua dengan indeks reputasi merek 5.263.126, sedangkan lawan mainnya Kang Ki Young mengikuti di urutan ketiga dengan total indeks 3.754.333 untuk bulan Juli.

Selanjutnya Seo Hyun Jin berada di urutan keempat dengan indeks reputasi merek 3.299.098, dan terakhir dari drama “Alchemy of Souls” yaitu Lee Jae Wook melengkapi lima besar dengan skor 2.666.819.

Berikut 10 aktor drama Korea teratas untuk Juli 2022:

1. Park Eun Bin

2. Kang Tae Oh

3. Kang Ki Young

4. Seo Hyun Jin

5. Lee Jae Wook

6. Jung So Min

7. Lee Joo Bin

8. Hwang In Yeop

9. Park Byung Eun

10. Heo Joon Ho