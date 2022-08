THE SOUNDS PROJECT VOL. 5: 1 Bulan Menuju Keriaan Bersama Penampil Terkurasi, Dalam & Luar Negeri

Tribunnews.com, Jakarta (6/7/2022) - Genap satu bulan lagi gelaran The Sounds Project vol. 5 siap terselenggara pada hari Sabtu dan Minggu, 27-28 Agustus 2022 di Allianz Ecopark, Ancol, Jakarta. Tak kurang dari 50 penampil siap memeriahkan rangkaian acara The Sounds Project vol. 5 selama dua hari - dua malam.

Satu-satunya festival kampus di Indonesia yang terus berkembang hingga menginjak usianya yang ke-tujuh tahun ini telah berhasil menarik perhatian dari berbagai platform media sosial sehingga kerap menjadi bahasan di kalangan anak muda.

Selain karena menghadirkan berbagai musisi Indonesia seperti Dewa 19 ft. Ello, Padi Reborn, Raisa, Yura Yunita, dan Isyana Sarasvati, The Sounds Project Vol.5 kini menyuguhkan dua artis Internasional asal USA – The Walters – dengan lagu “I Love You So” yang sudah santer terdengar di telinga masyarakat Indonesia serta musisi asal UK – FUR – yang siap memanjakan penonton dengan deretan lagu anyar mereka seperti “If You Know That I’m Lonely”.

Dalam konferensi pers yang terlaksana di Hard Rock Café Jakarta pada Kamis, 28 Agustus 2022 lalu, Gerhana Banyubiru selaku Festival Director The Sounds Project Vol. 5 mengatakan bahwa selain ia mengajak serta banyak artis yang akhir-akhir ini ramai tampil di festival, namun di sisi lain juga diselipkan beberapa artis baru.

"Memang karakter dari The Sounds Project ini adalah memberi ruang untuk artis baru. Makanya kita undang B.O.H FM, Coldiac, dan Prince Husein. Kita tetap kasih panggung ke yang baru-baru untuk bisa ditonton banyak orang.", menurut Gerhana. Ia juga mengatakan bahwa dahulu The Sounds Project juga menjadi panggung pertama untuk Pamungkas dan Feel Koplo, sehingga kedepannya diharapkan The Sounds Project akan terus menjadi wadah untuk menampilkan talenta-talenta terbaik Indonesia.

Salah satu musisi baru yang turut hadir saat konferensi pers, B.O.H FM yang digawangi oleh pasangan artis Winky Wiryawan dan Kenes Andari, menuturukan bahwa mereka sangat senang menjadi bagian dari gelaran The Sounds Project Vol.5. Tercipta saat masa pandemi Covid-19, duo ini akan menyajikan sesuatu yang istimewa untuk para penonton.

“Bisa dibilang kita grup paling baru disini yang lahir pas pandemi, dari keisengan suami istri yang enggak bisa keluar rumah akhirnya kita create sesuatu. B.O.H FM mau puter lagu hits era ’80 dan ’90-an dengan format kayak radio. Winky jadi DJ yang puter lagu, aku yang siaran.”, tukas Kenes.

Hadir pada Venue dengan Suasana Baru yang Lebih Segar

Memasuki usia ke-tujuh, The Sounds Project tak lupa melakukan regenerasi tim pelaksana acara karena salah satu visi yang ingin dicapai adalah terus adanya peran serta generasi muda dalam menciptakan festival musik berkualitas. Hal ini juga dibuktikan dari para tim pelaksana yang masih terbilang muda, sehingga sangat sesuai dengan target market The Sounds Project yang berumur 18-25 tahun.

Dengan jumlah musisi dan target penonton yang semakin bertambah, pemilihan venue acara menjadi satu hal yang krusial. Kini The Sounds Project Vol.5 akan menghadirkan suasana yang lebih segar karena diselenggarakan di tempat terbuka dengan kapasitas penonton lebih banyak dari Kuningan City – venue The Sounds Project tahun-tahun sebelumnya.