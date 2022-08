Kunci Gitar Belalang Tua - Iwan Fals, Chord Paling Mudah Dimainkan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Belalang Tua, lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals.

Lagu Belalang Tua ini termuat di album yang betajuk Suara Hati, yang dirilis pada 2022 silam.

Berikut chord Belalang Tua dari Iwan Fals

G Em C D (4x)

G Em

Belalang tua di ujung daun

C D

Warnanya kuning kecokelat-cokelatan

G Em

Badannya bergoyang ditiup angin

C D

Mulutnya terus saja mengunyah

G Em C D

Tak kenyang-kenyang

G Em

Sudut mata kananku tak sengaja

C D G

Melihat belalang tua yang rakus

Em C

Sambil menghisap dalam rokokku

D G Em C D

Kutulis syair tentang hati yang khawatir

G Em C D

Sebab menyaksikan akhir dari kerakusan

G Em C D G

Belalang tua yang tak kenyang-kenyang

Em C D

G Em C D (2x)

G Em C D

Seperti sadar ku perhatikan, ia berhenti mengunyah

G Em

Kepalanya mendongkak ke atas

C D

Matanya melotot melihatku tak senang

G Em

Kakinya mencengkram daun

C D G Em C D

Empat di depan dua di belakang bergerigi tajam

G Em

Sungutnya masih gagah menusuk langit

C D G

Berfungsi sebagai radar

Em C D G

G Em C D

Belalang tua masih saja melihat marah kearahku

G Em

Aku menjadi grogi di buatnya

C D

Aku tak tahu apa yang dipikirkan

G Em C D

Tiba-tiba angin berhenti berdesir

G Em C D

Daun pun berhenti bergoyang

G Em C D

Walau hampir habis daun tak jadi patah

G Em C D G

Belalang yang serakah berhenti mengunyah

Em C D



*Reff

G Em C D

Kisah belalang tua di ujung daun

G Em C D

Yang hampir jatuh tetapi tak jatuh

G Em C D

Kisah belalang tua yang berhenti mengunyah

G Em C D

Sebab ku bilang tak kenyang-kenyang

G Em C D

Kisah belalang tua di ujung daun

G Em C D

Yang kakinya berjumlah enam

G Em C D

Kisah belalang tua yang berhenti mengunyah

G Em C D

Sebab ku bilang kamu serakah

G Em C D

Oo.. oo.. oo.. Oo.. oo.. oo..

G Em C D

Oo.. oo.. oo.. Oo.. oo.. oo..

G Em C D

Oo.. oo.. oo.. Oo.. oo.. oo..

G Em C D

Oo.. oo.. oo.. Oo.. oo.. oo..

G Em C D

Oo.. oo.. oo.. Oo.. oo.. oo..

G Em C D

Oo.. oo.. oo.. Oo.. oo.. oo..

G Em C D

Oo.. oo.. oo.. Oo.. oo.. oo..

G Em C D

Oo.. oo.. oo.. Oo.. oo.. oo..

G Em C D (8x)

G Em

Belalang tua di ujung daun

C D G Em C D

Dengan tenang meninggalkan harta karun

G Em

Warnanya hijau kehitam-hitaman

C D G Em C D

Berserat berlendir bulat lonjong sebesar biji kapas

G Em C D

Angin yang berhenti mendesir

G Em C D

Digantikan hujan rintik-rintik

G Em

Aku yang menulis syair

C D

Tentang hati yang khawatir

G Em C D G Em C D

Tak tahu kapan kisah ini akan berakhir

*Reff



G Em C D

Kisah belalang tua di ujung daun

G Em C D

Yang hampir jatuh tetapi tak jatuh

G Em C D

Kisah belalang tua yang berhenti mengunyah

G Em C D

Sebab ku bilang tak kenyang-kenyang

G Em C D

Kisah belalang tua di ujung daun

G Em C D

Yang kakinya berjumlah enam

G Em C D

Kisah belalang tua yang berhenti mengunyah

G Em C D

Sebab ku bilang kamu serakah

G Em C D

Oo.. oo.. oo.. Oo.. oo.. oo..

G Em C D

Oo.. oo.. oo.. Oo.. oo.. oo..

G Em C D

Oo.. oo.. oo.. Oo.. oo.. oo..

G Em C D

Oo.. oo.. oo.. Oo.. oo.. oo..

G Em C D

Oo.. oo.. oo.. Oo.. oo.. oo..

G Em C D

Oo.. oo.. oo.. Oo.. oo.. oo..

G Em C D

Oo.. oo.. oo.. Oo.. oo.. oo..

G Em C D

Oo.. oo.. oo.. Oo.. oo.. oo..

G Em C D (6x) G

