Lirik dan Terjemahan Lagu Dusk Till Dawn - ZAYN feat Sia: But You’ll Never Be Alone

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Dusk Till Dawn dari Zayn feat Sia.

Dusk Till Dawn dalam Bahasa Indonesia artinya dari senja sampai fajar atau bisa diartikan dari terbenam hingga terbit matahari.

Lagu Dusk Till Dawn dirilis pada 7 September 2017.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Dusk Till Dawn:

Not tryna be in that

(Tidak bermaksud mencoba berada di sana)

Not tryna be cool

(Tidak bermaksud mencoba terlihat keren)

Just tryna be in this

(Hanya ingin mencoba berada di sini)

Tell me, are you too?

(Katakan, apakah kamu juga?)

Can you feel where the wind is?

(Dapatkah kamu rasakan dimana angin berada?)

Can you feel it through

(Dapatkah kamu rasakan hembusannya)

All of the windows

(Melalui jendela-jendela)

Inside this room?

(Di dalam ruangan ini?)

‘Cause I wanna touch you baby

(Karena Aku ingin menyentuhmu sayang)

And I wanna feel you too

(Dan aku ingin merasakanmu juga)

I wanna see the sunrise

(Aku ingin melihat matahari terbit)

On your sins just me and you

(Di atas dosa-dosamu hanya aku dan dirimu)

Light it up, on the run

(Nyalakan, dalam pelarian)

Let’s make love tonight

(Mari bercinta malam ini)

Make it up, fall in love, try

(Lakukan, jatuh cinta, cobalah)

But you’ll never be alone

(Tetapi kamu tidak akan pernah sendiri)

I’ll be with you from dusk till dawn

(Aku akan bersamamu mulai dari terbenam hingga terbit matahari)

I’ll be with you from dusk till dawn

(Aku akan bersamamu mulai dari terbenam hingga terbit matahari)

Baby, I am right here

(Sayang, Aku ada di sini)

I’ll hold you when things go wrong

(Aku akan menggenggam dirimu saat sesuatu tidak berjalan dengan baik)

I’ll be with you from dusk till dawn

(Aku akan bersamamu mulai dari terbenam hingga terbit matahari)

I’ll be with you from dusk till dawn

(Aku akan bersamamu mulai dari terbenam hingga terbit matahari)

Baby, I am right here

(Sayang, Aku di sini)

I’ll be with you from dusk till dawn

(Aku akan bersamamu mulai dari terbenam hingga terbit matahari)

Baby, I am right here

(Sayang, Aku di sini)

We were shut like a jacket

(Kita begitu tertutup bagaikan jaket)

So do your zip

(Jadi tariklah retsletingnya)

We would roll down the rapids

(Kita akan mengarungi arus)

To find a wave that fits

(Untuk mencari ombak yang tepat)

Can you feel where the wind is?

(Dapatkah kamu rasakan dimana angin berada?)

Can you feel it through

(Dapatkah kamu rasakan hembusannya)

All of the windows

(Melalui jendela-jendela)

Inside this room?

(Di dalam ruangan ini?)