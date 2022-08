Spoiler One Piece 1056: Cross Guild, Luffy Kid Law Berpisah, Caribou Tau Tentang Poseidon dan Pluto

gramedia.com

(Kiri) cover manga One Piece 98 dan (kanan) One Piece 96. Spoiler manga One Piece 1056 bahasa Indonesia menunjukkan organisasi baru Cross Guild yang ada Yonkou Buggy, Crocodile dan Mihawk. Tiga Supernova yang berhasil menumbangkan Kaidou dan Big Mom yakni Luffy, Kid, Law juga akan berpisah.