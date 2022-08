Tiket Konser MLTR di Indonesia, Mulai Rp 450 Tibu hingga Rp 2 Juta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Grup band pop rock asal Denmark, Michael Learns To Rock (MLTR), dijadwalkan menjalani tur dunia bertajuk MLTR Back On The Road Tour 2022.

Indonesia menjadi salah satu tujuan tur konser dunia pertama dari grup band yang terbentuk pada 1988 itu.

Dalam turnya di Indonesia, MLTR memilih dua kota, yakni Jakarta pada 16 Oktober di Ballroom Hotel Pullman Jakarta Central Park dan Surabaya 19 Oktober 2022 di The Westin.

Poster konser MLTR Back On The Road Tour 2022. (ist)

Rendy, Presiden Firektur Neutron Live Asia selaku promotor konser menyebut aksi panggung MLTR bisa menjadi obat kerinduan bagi penggemarnya di Indonesia pasca dilanda pandemi covid-19.

"Jadi ini bisa menjadi obat kerinduan ya, saya pun sangat merindukan aksi panggung mereka. Kita berharap di Jakarta dan Surabaya bisa menjadi kolaborasi terbaik dan bisa menghasilkan karya yang bagus juga," kata Rendy dalam jumpa pers di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Rabu (3/8/2022).

Lebih lanjut David Ananda selaku Managing Director Color Asia Live mengatakan jika MLTR akan membawakan 21 lagu dalam penampilannya di dua kota di Indonesia dengan durasi 1 jam setengah.

"Kira-kira MLTR biasanya nyanyiin 21 lagu atau 90 menit konser, jadi kurang lebih 1,5 jam lah, itu sih kalau yang buat di Jakarta ya," ujar David.

Tiket konser MLTR Back On The Road Tour 2022 akan dijual dalam tiga kategori yaitu Diamond VIP, Gold VIP dan Silver dengan harga tiket Rp 450 ribu hingga Rp 2 juta.

Tiket konser MLTR dapat dipesan melalui aplikasi dan website Tiket.com pada Sabtu 6 Agustus 2022 dimulai pukul 11.59 WIB.

Seperti diketahui, MLTR merupakan grup band yang eksis di era 1990-an. Sepanjang kariernya, MLTR berhasil menjual 11 juta kopi albumnya.

MLTR juga kerap meraih beberapa penghargaan bergengsi seperti Gold Preis Award dari RSH, Jerman, dan 'The Best Performing Act of the Year' diajang South East Asia Grammy Awards di Singapura.

Selain itu, lagu mereka yang bertajuk Take Me To Your Heart juga dianugerahi penghargaan 'Lagu yang paling banyak diunduh tahun 2006' karena telah diunduh sebanyak lebih dari 6 juta unduhan berbayar.