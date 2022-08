Dhena Devanka membantah saat disebut cemburu hingga belum move on oleh pihak Jonathan Frizzy.

Dhena Devanka membantah saat disebut cemburu serta belum move on oleh pihak Jonathan Frizzy.

TRIBUNNEWS.COM - Dhena Devanka membantah saat disebut cemburu hingga belum move on dari Jonathan Frizzy.

Beberapa waktu lalu, paman Jonathan Frizzy, yakni Benny Simanjuntak sempat menyebutkan bahwa Dhena Devanka belum move on.

Bahkan, Dhena Devanka disebut cemburu saat ada sebuah video Jonathan Frizzy bersama Ririn Dwi Arianti serta rekan artis lainnya makan bersama.

Mengetahui hal tersebut, Dhena Devanka membantah pernyataan itu.

Dikutip dari YouTube Seleb Oncam News, Kamis (4/8/2022), Dhena Devanka menegaskan bahwa dirinya sudah move on.

Dhena Devanka pun meminta pihak Jonathan Frizzy untuk menghentikan pernyataan tersebut.

"Oh no, udah lah, stop lah dengan bahasa saya belum move on, terobsesi, ngefans sama dia."

"Udah lah, stop kayak gitu," terang Dhena Devanka.

Dhena Devanka kemudian menyinggung perihal Jonathan Frizzy yang pernah menyebutkan hubungan mereka tak direstui.

"Kita itu pacaran lama dan kalau dia bilang tanpa restu, enggak lah, bukan seperti itu."