FAKTA Menarik Kang Tae Oh, Member Paling Pendek di 5URPRISE yang Dijuluki Pangeran Vietnam

Sosok Kang Tae Oh makin dikenal publik setelah bermain dalam drama Korea Extraordinary Attorney Woo.

Kang Tae Oh merupakan member boy group 5URPRISE.

Dilansir kprofiles.com, Kang Tae Oh memulai debut aktingnya tahun 2013.

Kang Tae Oh turut membintangi drama korea After School: Lucky or No.

Berikut ini biodata dan fakta tentang Kang Tae Oh yang telah dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber, Kamis (4/8/2022).

Biodata Kang Tae Oh:

Nama Panggung: Kang Tae Oh (강태오)

Nama Lahir: Kim Yoon Hwan (김윤환)

Tanggal Lahir: 20 Juni 1994