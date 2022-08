Kisah Relationship Makin Seru, Cinta Raia dan Ryan Diuji dalam “No Ordinary Love by CMK” Episode 2

TRIBUNNEWS.COM - Konsisten menghadirkan berbagai macam inovasi, PT Central Mega Kencana (CMK) tidak hanya meluncurkan beragam koleksi perhiasan emas dan berlian, kini juga pada tayangan interaktif lewat mini series “No Ordinary Love”. Mini series yang dirilis sejak 28 Juli 2022 lalu, kini telah hadir dengan episode ke-2.

Menghadirkan kisah yang dekat dengan banyak pasangan di Indonesia, mini series “No Ordinary Love” begitu menarik diikuti karena mengangkat kisah perjalanan cinta yang dirasa relatable dengan penonton.

Berangkat dari pemahaman situasi yang kerap dialami berbagai pasangan modern, mini series ini merupakan bagian dari campaign terbaru CMK yang bertajuk ‘Kapan Nikah?’.

Bagian dari campaign ‘Kapan Nikah?’ milik CMK

“No Ordinary Love” adalah mini series yang menjadi salah satu bagian dari campaign ‘Kapan Nikah?’ yang diusung oleh perusahaan perhiasan ternama, CMK. Campaign dengan edukasi yang komprehensif seputar pernikahan ini ditujukan bagi generasi muda Indonesia, khususnya yang sedang mempersiapkan pernikahan.

Campaign ini dilakukan dengan menyertakan berbagai produk perhiasan berlian dari brand-brand ternama di bawah naungan CMK, yakni MONDIAL, Frank & co., dan The Palace.

Pada campaign ‘Kapan Nikah?’, CMK memberikan edukasi persiapan pernikahan lewat serangkaian kegiatan. Edukasi yang diangkat antara lain adalah mengenai pentingnya pemilihan cincin tunangan dan cincin kawin yang masuk dalam daftar teratas hal yang harus didahulukan pada persiapan pernikahan.

Selain mini series, masih banyak rangkaian kegiatan edukasi yang dihadirkan oleh CMK melalui campaign ini. Mulai dari karya kolaborasi, pembuatan konten, membangun awareness, dan berbagai kegiatan lainnya.

Awareness yang dimaksud dalam hal ini tentunya berkenaan dengan bagaimana CMK juga mengajak generasi muda untuk kembali belajar mengenai makna cinta, mulai dari simbolisasi serta bahasa cinta yang sesungguhnya.

Mini series “No Ordinary Love”