Move On dari Titik Terendah di Hidupnya, Luna Maya Sampaikan Pengalamannya kepada Nathalie Holscher

TRIBUNNEWS.COM - Luna Maya saat ini menikmati hidup dan kesuksesannya dengan jalan-jalan ke berbagai tempat di dunia.

Dari berbagai postingannya, Luna Maya juga terlihat sangat gembira.

Namun, siapa sangka, ia pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya. Tak hanya sekali, tapi tiga kali.

Satu di antaranya saat terliibat skandal video syur dengan Ariel NOAH.

"Titik terendah aku ada dua kali, tiga kali banyak ya, aku tipikal yang jalani aja," ucap Luna Maya kepada Nathalie Holscher seperti dikutip dari kanal YouTube NATHALIE HOLSCHER.

Luna Maya membeberkan cara bangkit dari masalah yang pernah menimpanya.

Meski begitu, segala hal yang sudah menimpanya, diakui Luna Maya justru membuatnya menjadi lebih dewasa.

"Move on ya kita berusaha untuk move on, tapi yang bisa buat kita move on apa nggak itu ya masalah waktu aja sih."

"Eventually akan oke sendiri, aku bisa bilang karena banyak pengalaman aku jadi lebih dewasa," ungkap Luna Maya.

Luna Maya juga menuturkan meski faktanya lebih sakit, ia mencoba untuk menerimanya dengan lapang dada.