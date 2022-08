Dikabarkan Menikah 8 Agustus 2022, Ini Klarifikasi Tissa Biani dan Dul Jaelani

TRIBUNNEWS.COM - Belakangan pasangan musisi muda Tissa Biani dan Dul Jaelani menjadi buah bibir para warganet.

Unggahan foto Tissa yang tengah berpose mesra dengan Dul di Instagram pada Jumat (5/8/2022) jadi penyebab warganet menyerbu kolom komentar foto keduanya.

Dalam postingan yang diunggah Tissa melalui akun pribadinya @tissabiani, ia menuliskan caption yang berbunyi, “8.8.22 finally the wait is over.. can’t wait @duljaelani ❤️”.

Dul pun merespon postingan kekasihnya tersebut pada kolom komentar.

Putra ketiga Ahmad Dhani itu menuliskan, “Can’t wait.. ❤️”

Warganet makin penasaran. Mereka ingin tahu maksud dari ungguhan foto Tissa dan komentar Dul tersebut.

Banyak yang beranggapan keduanya akan menikah dan turut mendoakan agar hubungan kedua sejoli ini bisa lanjut ke jenjang berikutnya dalam waktu dekat.