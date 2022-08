Kunci Gitar Tak Biru Lagi Lautku - Iwan Fals: Tak Senyum Lagi Nelayanku

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Tak Biru Lagi Lautku, lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals.

Lagu Tak Biru Lagi Lautku ini termuat di album Opini Iwan Fals yang dirilis pada 1982 silam.

Lagu lirik lagu Tak Biru Lagi Lautku ini berkisah tentang kondisi laut yang mulai rusak dan tak sebagus sebelumnya.

Berikut chord Tak Biru Lagi Lautku dari Iwan Fals

Intro G

G Am

Hamparan pasir tampak putih berbuih

C D G

Kala sisah ombak merayap

G Am

Hamparan pasir terasa panas menyengat

C D G

Ditelapak kaki yang berkeringat

G Am

Camar-camar hitam terbang rendah melayang

C D G

Disekitar perahu nelayan

G Am

Daun kelapa elok saat melambai

C D G

Mengikuti arah angin

.

Chorus:

Em Bm

Tampak ombak kejar-mengejar menuju karang

Em C G

Menampar tubuh pencari ikan

Em

Semilir angin berhembus

Bm

Bawa dendang unggas laut

C D G

Sperti restui jalan nelayan

.

G Am

Gurau mereka ow memang akrab dengan alam

C D G

Ku dengar dari kejauhan

G Am

Dan batu-batu karang tertawa ramah bersahabat

C D G

Memaksa aku tuk bernyanyi

.

Chorus:

Em Bm

Tampak ombak kejar-mengejar menuju karang

Em C G

Menampar tubuh pencari ikan

Em

Semilir angin berhembus

Bm

Bawa dendang unggas laut

C D G

Seperti restui jalan nelayan

.

Interlude G F C G F G

.

G Am

Itu dahulu berapa tahun yang lalu

C D G

Cerita orang tuaku

G Am

Sangat berbeda dengan apa yang ada

C D G

Tak biru lagi lautku

C D G

Tak riuh lagi camarku

C D G

Tak rapat lagi jalanmu

C D G

Tak kokoh lagi karangku

C D G

Tak buas lagi ombakmu

C D G

Tak elok lagi daun kelapaku

C D G

Tak senyum lagi nelayanku

C D G

Tak senyum lagi nelayanku

(Tribunnews.com)