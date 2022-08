Banjir di Seoul, Maudy Ayunda Kabarkan Kondisinya dan Jesse Choi, Berharap Tak Turun Hujan Lagi

TRIBUNNEWS.COM - Aktris Maudy Ayunda tengah berdara di Korea Selatan bersama sang suami, Jesse Choi.

Bersamaan dengan kunjungan Maudy Ayunda tersebut, banjir bandang melanda Seoul, Korea Selatan, Senin (8/8/2022) malam.

Belum lama ini, Maudy Ayunda mengabarkan kondisinya dan Jesse Choi di Seoul.

Maudy Ayunda mengatakan jika dirinya dan Jesse Choi dalam keadaan baik-baik saja.

Informasi tersebut dibagikan Maudy Ayunda melalui unggahan Instagram Story miliknya, @maudyayunda Selasa (9/8/2022).

Maudy Ayunda berterima kasih atas perhatian yang mengkhawatirkan keadaannya dengan sang suami.

"Thank you so much buat temen-temen yang udah checking up on us.

(Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengecek keadaan kami)," kata Maudy Ayunda di awal video.

Dikatakan Maudy, memang malam itu hujan turun amat deras.

Akibat banjir bandang, Maudy dan Jesse sempat terjebak macet di Seoul sekitar dua jam lamanya.