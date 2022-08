Chord Gitar Dengarkan Hatiku - Adera feat Nadiya Rawil, Lengkap dengan Lirik Lagunya

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar Dengarkan Hatiku - Adera feat Nadiya Rawil di dalam artikel ini.

Lagu Dengarkan Hatiku telah dirilis Adera pada 12 Oktober 2018 di kanal YouTubenya.

Berikut chord gitar Dengarkan Hatiku - Adera feat Nadiya Rawil:

C

Kasih...

F

Dengarkanlah aku

G C

Kini hatiku yang berbicara

C F

Resah yang ada di jiwaku

Hingga akhir waktu F G Em

Sejujurnya ingin ku katakan saja

Am F G C

Dari hati ini ku mencintaimu

F G Em Am

Kuharapkan kau mengerti dan percayakan hatimu

F G C

Semuanya kini terserah padamu

C

Sayang...

F

Maafkanlah aku

G C

Bila ku tak slalu disisimu

Am G

Namun percayalah kasih

F

Hatiku hanya untukmu

Dm

Tiada yang lain

G C

Yang menggantikanmu

F G Em

Sejujurnya ingin ku katakan saja

Am F G C

Dari hati ini ku mencintaimu

F G Em Am

Kuharapkan kau mengerti dan percayakan hatimu

F G C

Semuanya kini terserah padamu

