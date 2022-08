Daftar Pemain Film Bullet Train 2022, Ada Brad Pitt, Joey King, Andrew Koji dan Hiroyuki Sanada

TRIBUNNEWS.COM - Berikut daftar pemain film Bullet Train yang tayang di bioskop Indonesia mulai 10 Agustus 2022.

Brad Pitt berperan sebagai Ladybug, seorang pembunuh bayaran di film Bullet Train.

Aktor lainnya adalah Aaron Taylor-Johnson dan Joey King yang menyamar menjadi perempuan.

Selain aktor dan aktris Hollywood, aktor Jepang Andrew Koji dan Hiroyuki Sanada juga berperan sebagai pembunuh bayaran dari Jepang.

Film ini menceritakan persaingan lima pembunuh bayaran yang mendapatkan misi yang sama.

Secara lengkap, simak daftar pemain Bullet Train di bawah ini, dikutip dari IMDb dan Screenrant.

Brad Pitt sebagai Ladybug

Ladybug (Brad Pitt) adalah pembunuh bayaran yang sangat berpengalaman dan terampil.

Ketika dia mencoba untuk meninggalkan kehidupan pembunuh, Ladybug ditarik kembali ke tengah-tengah aksi dengan pekerjaan baru.

Brad Pitt sebagai Ladybug dalam film Bullet Train yang tayang 10 Agustus 2022 (IMDb)

Brad Pitt pernah memerankan berbagai karakter dalam film ternama seperti dalam film Fight Club, Moneyball, Ad Astra, Once Upon a Time… In Hollywood, World War Z, Mr. and Mrs. Smith, Interview with the Vampire, Inglourious Basterds, Troy, Ocean's 11, dan The Curious Case of Benjamin Button.