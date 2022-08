Cara Beli Tiket Synchronize Fest 2022 di synchronizefestival.com dan Daftar Tiket yang Tersedia

Line up Synchronize Fest 2022 - Berikut ini cara beli tiket acara musik Synchronize Fest 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah cara membeli tiket acara musik Synchronize Fest 2022.

Synchronize Fest akan digelar pada 7, 8, 9 Oktober 2022 di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Ada lima jenis tiket masuk ke acara Synchronize Fest 2022, yaitu Presale 3, Presale 4, Early Entry before 2 pm, Daily Regular, dan On The Spot.

Tiket Synchronize Fest dapat dipesan secara online di synchronizefestival.com.

Ada 126 musisi yang akan mengisi acara, di antaranya Agnez Mo, Ardhito Pramono, hingga Denny Caknan.

Simak cara membeli tiket Synchronize Fest 2022 di bawah ini.

Cara Beli Tiket Synchronize Fest 2022

Sebagai informasi, kuota tiket Presale 3 dan Presale 4 sudah penuh.

Sehingga, pemesanan tiket Synchronize Fest hanya dapat dilakukan untuk Early Entry before 2 pm, Daily Regular, dan On The Spot, dikutip dari Instagram @synchronizefest.

1. Login ke website www.synchronizefestival.com