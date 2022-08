Cara Menonton Serial I Am Groot yang Tayang Melalui Layanan Streaming Video Disney+ Hotstar

Serial I am Groot - cara menonton serial I am Groot yang tayang melalui streaming video Disney+ Hotstar.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut cara menonton serial I Am Groot yang tayang mulai Rabu (10/8/2022) melalui streaming video Disney+ Hotstar.

I Am Groot merupakan serial animasi yang diadaptasi dari komik Marvel Groot karya Stan Lee.

Serial I Am Groot merupakan karya dari sutradara Kirsten Leopore yang sekaligus juga sebagai penulis skenarionya.

Melansir dari imdb.com, genre dari serial I Am Groot ini adalah komedi fiksi ilmiah.

Beberapa artis yang terkait dalam pembuatan serial I Am Groot seperti Vin Diesel dan Bradley Cooper yang didaulat menjadi pengisi suara di dalamnya.

Serial I am Groot memiliki 5 episode, di antaranya, Goot's Firs Steps, The Little Guy, Groot's Pursuit, Groot Takes a Bath dan Magnum Opus.

Baca juga: Fakta-fakta I Am Groot, Serial Terbaru Marvel Berjumlah 5 Episode dengan Durasi Sekitar 5 Menit

Sehingga total dari kelima episode I am Groot hanya berdurasi 20 menit.

Serial animasi I Am Groot ini tayang melalui layanan streaming Disney+ Hotstar dan tersedia pada TV internet atau SmartTV dengan cara sebagai berikut:

1. Buka aplikasi Disney+ Hotstar di perangkat TV internet atau SmartTV.

2. Kemudian, akan diperlihatkan kode.