Kunci Gitar Nyanyian Preman - Iwan Fals: Berani Konsekuen Pertanda Jantan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Nyanyian Preman, lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals.

Lagu Nyanyian Preman ini termuat di album Samsara, album kedua saat Iwan Fals bergabung bersama Kantata Takwa yang dirilis pada 1998 silam.

Chord Nyanyian Preman dari Iwan Fals

Em G A C

Wajahku disabet angin jadi tembaga

Em G A C

Ketombe dirambut celana kusut

Em G A C

Umurku ditelan jalan dalam kembara

Em G A C

Impian dirumput ah cerita butut

Em G A C

Addressku pojokan jalan tapi merdeka

Em G A C

Hidupku bersatu bersama rakyat

Em G A C

Jiwaku menolak menjadi kuku garuda

Em G A C

Hatiku setia meskipun cacat

Em G A C

Ohhh ohhh

Em G A C

Ya ya ya ya ya ya ya ya yaa

Em G A C

Ya ya ya ya ya ya ya ya yaa



Reff:

Em G

T K W

Em G

Susu macan

Em G

Ijazah SD

Em G

Pengalaman



D

ku genggam nasibku mantap

A

Tanpa sesalan

C

Bapakku mentari

G

Bundaku jalan

Em D C

Hidupku berlangsung tanpa buku harian

Em D Em

Berani konsekuen pertanda jantan

minumanpun ditenggak gelegak huaa

Kembali ke Reff

