Jadwal Synchronize Fest 2022 dan Daftar Musisi yang Akan Tampil, Ardhito Pramono hingga Denny Caknan

Synchronize Festival kembali akan digelar tahun ini.

Synchronize Festival bakal berlangsung selama tiga hari, 7-9 Oktober 2022, di Gambir Expo Kemayoran.

Rencananya, ada 100 lebih penampil akan hadir untuk mengisi Synchronize Fest 2022 ini.

Setelah tak ada gelaran karena pandemi, Synchronize Fest 2022 hadir dengan membawa berbagai musisi dari musisi legenda hingga musisi-musisi muda.

Sebuat saja Agnez Mo, The Groove, The Upstairs, hingga Voice of Baceprot bakal manggung.

Synchronize Fest 2022 ini akan dilangsungkan dalam tiga hari.

Dan, di setiap harinya akan menghardirkan musisi-musisi yang berbeda.

Antusiasme yang tinggi dari pecinta musik pun terlihat dari habisnya tiket pre sale hingga tiket daily reguler.

Yang tersisa, hanya tiket On The Sport yang tersedia pada saat Synchronize Fest 2022 berlangsung nanti.

Untuk harga, tiket lansiran 3 hari dijual Rp 750.000.