Chord 1=Sama - Kunci: Kita Semua Sama Tak Ada yang Berbeda

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord 1=sama, lagu yang dipopulerkan oleh Kunci Band.

Lagu ini termuat di album yang bertajuk 1=sama, dirilis pada 2007 silam.

Lirik lagu 1=sama ini menyuarakan tentang kesetaraan dalam sebuah kelompok.

Berikut chord 1=sama dari Kunci

G C Am D

G

saatnya kini kita gembira

C

lupakan perbedaan yang ada

Am D

bersama kami disini

D C Bm

G

yakinlah apa yang kau lakukan

C

lawanlah semua yang menghadang

Am D

bersama kami disini

D C Bm

Em D C D

lepaskan semua jadilah

Em D C D

maju bersama selamanya

G C Am D

kita semua sama

G C Am D

tak ada yang berbeda

G C Am D

G

tak lepas kita saling peduli

C

cintai dan saling mengasihi

Am D

bersama kami disini

D C Bm

G

melangkah menuju masa depan

C

raihlah semua yang kau inginkan

Am D

bersama kami disini

D C Bm

Em D C D

lepaskan semua jadilah

Em D C D

maju bersama selamanya

G C Am D

kita semua sama

G C Am D

tak ada yang berbeda

G C Am D

kita semua sama

G C Am D

tak ada yang berbeda

G C Am D

(Tribunnews.com)