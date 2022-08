Jadi Pembuka Prost Fest 2022, Kaleb J Puas Keinginannya Ke Bali Terwujud

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kaleb J jadi pembuka dalam gelaran Prost Fest 2022 di pantai Sanur Mertasari, Bali.

Ia mengungkapkan rasa bahagianya bisa manggung di Bali karena ia sudah lama ingin mampir ke Bali namun tak kunjung dapat kesempatan.

Kali ini ia bisa main ke Bali sembari manggung dan menghibur penggemarnya yang hadir di pantai Sanur.

"Bali mana suaranya? Jujurly udah lama banget mau ke Bali emang mau nikmatinsuasana Bali dan orang-orangnya," ujar Kaleb J di Prost Stage, Pantai Sanur, Mertasari Bali, Sabtu (13/8/2022).

"Hari ini gua dapat bonus main kesini manggung dan ketemu orang-orang keren" tuturnya.

Kaleb J saat tampil di gelaran Prost Fest 2022 di Pantai Sanur, Mertasari Bali, Sabtu (13/8/2022). (TRIBUNNEWS.COM/BAYU INDRA PERMANA)

Kaleb yang terkenal dengan lagu-lagu galaunya memastikan bahwa kondisi hati penggemarnya baik-baik saja.

Deretan lagu bernuansa galau dibawakan oleh Kaleb seperti Now I Know, Tak Mau Sendiri dan It's Only Me.

"Thankyou buat Prost Fest 2022 karena udah bikin acara ini, by the way kalian kondisi hatinya baik-baik aja kan?," ucap Kaleb J.

"Pokoknya semoga kalian have a good time today," jelasnya.

Usai penampilan Kaleb J, di panggung yang sama yaknk Prost Stage akan hadir NOAH, Slank, Judika, dan Slank.