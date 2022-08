Chord Gitar Lagu Bukan Cinta Biasa - Afgan: Semua Ini Kulakukan, karena Kamu Memang Untukku

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Bukan Cinta Biasa dari Afgansyah Reza dalam artikel ini.

Lagu Bukan Cinta Biasa yang dipopulerkan Afgansyah Reza diciptakan oleh Bebi Romeo.

Bukan Cinta Biasa pertama kali dirilis pada tahun 2009.

Tembang ini tergabung dalam album bertajuk The One.

Lagu Bukan Cinta Biasa merupakan original soundtrack film yang berjudul sama garapan Benni Setiawan.

Sesuai dengan judulnya, lagu ini mengisahkan tentang perasaan cinta seseorang.

Ia rela melakukan apa saja demi bisa mendapatkan hati orang yang dicintainya.

Chord gitar lagu Bukan Cinta Biasa - Afgan:

Intro: C Am F Fm C

C Em F

Kali ini kusadari

A Dm

Aku telah jatuh cinta

E Am G

Dari hatiku terdalam

F Dm E

Sungguh aku cinta padamu

Reff I:

A C# F#m

Cintaku bukanlah cinta biasa

F# Bm D

Jika kamu yang memiliki

E D C#m F#m D E G

Dan kamu yang temaniku seumur hidupku

C Em F

Terimalah pengakuanku

A Dm C

Percayalah kepadaku

Dm E Am G

Semua ini kulakukan

F Em Dm G

Karena kamu memang untukku

Reff II:

C E Am

Cinta ku bukan cinta biasa

A Dm F

Jika kamu yang memiliki

G F Em Am F G

Dan kamu yang temaniku seumur hidupku

G E Am C F Am C F Dm F Dm G

Seumur hidupku

*

A D F# Bm

Cinta ku bukan cinta biasa

B Em G

Jika kamu yang memiliki

A G F#m Bm G A

Dan kamu yang temaniku seumur hidupku

[B]

Repeat * (Dan kamu yang......hidupku)

D F#m G D

Terimalah pengakuanku

(Tribunnews.com)