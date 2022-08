Chord Gitar Jantung Berdebar - Nadya Rafika feat Eka Gustiwana, Lengkap dengan Lirik Lagunya

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Jantung Berdebar, lengkap dengan lirik dan video klipnya.

Lagu Jantung Berdebar dinyanyikan Nadya Rafika feat Eka Gustiwana.

Jantung Berdebar pertama kali dirilis pada tanggal 20 Mei 2015 lalu.

Lagu Jantung Berdebar menceritakan tentang kisah seseorang yang selalu merasa canggung saat bertemu kekasihnya.

Lagu milik Nadya Rafika dan Eka Gustiwana ini kembali viral di TikTok.

Saat ini lagu Jantung Berdebar juga masuk dalam daftar sound populer di TikTok.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta yang Lain - Element: Walau Pedih Terasa, Jiwaku yang Mencintaimu

Chord Gitar Jantung Berdebar - Nadya Rafika feat Eka Gustiwana:

Dm G

jantung berdebar debar

C Am

rasa nya tak menentu

Dm

hati bergetar getar

G C

menanti kamu disini..

Intro : Dm G C Am

Dm G C..

Dm G

seperti gunung

C Am

ingin meletus

Dm G

hasratku meluap

C

'tuk bertemu kamu..

*)

Gm C Em F

sekian lama.. jarak membentang

D7

tak tik tuk setiap detik

F G

begitu berarti..

Reff:

Dm G

jantung berdebar debar

C Am

rasa nya tak menentu

Dm

hati bergetar getar

G C Am

menanti kamu disini..

Dm G

jantung berdebar debar

C Am

seirama rinduku

Dm

hatiku pun tak sabar

G F Fm

menanti kamu disini..

Musik :

Dm G C Am

Dm G C..

Dm G

ingin ku lari

C Am

peluk dirimu

Dm G

sentuh wajahmu

C

habiskan rinduku

Gm C -Em F

meski harus...aku ke bulan

D7

tak pernah aku lelah

F G

sejauh apapun..

Reff:

Dm G

jantung berdebar debar

C Am

rasa nya tak menentu

Dm

hati bergetar getar

G C Am

menanti kamu disini..

Dm G

jantung berdebar debar

C Am

seirama rinduku

Dm

hatiku pun tak sabar

G F Fm

menanti kamu disini..

Musik :

Dm G C Am

Dm G A..

Reff overtune:

Em A

jantung berdebar debar

D Bm

rasa nya tak menentu

Em

hati bergetar getar

A D Bm

menanti kamu disini hoo..

Em A

jantung berdebar debar

D Bm

seirama rinduku

Em

hatiku pun tak sabar

A Bb

menanti kamu disini..

Gm Bb

disini..hooo disini..

Dm D

menanti kamu disini..hah..

Baca juga: Chord Gitar Pilihan yang Terbaik - Ziva Magnolya, Viral di TikTok

Video Klip Jantung Berdebar - Nadya Rafika feat Eka Gustiwana

(Tribunnews.com)

Artikel lain terkait Chord Gitar dan Lirik Lagu