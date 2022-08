Ulang Tahun ke-7, Rafathar Masih Lemas dan Sakit, Raffi Ahmad Beri Ucapan, Nagita: Cepet Sembuh

TRIBUNNEWS.COM - Rafathar Malik Ahmad berulang tahun yang ke-7 pada hari ini, Senin (15/8/2022).

Di hari ulang tahunnya, putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina masih sakit.

Tepat di malam pergantian hari ulang tahun Rafathar, Raffi Ahmad sempat memberikan ucapan selamat ulang tahun.

Ketika itu, Raffi memberikan ucapan pada anaknya yang berbaring di mobil.

Rafathar terlihat masih sakit dan badannya lemas.

Tidak hanya Raffi, Nagita Slavina juga memberi doa supaya anak laki-lakinya itu cepat sembuh.

"Selamat ulang tahun ya anak papa yang is the best," ucap Raffi di luar mobil, dikutip dari Instagram Story-nya, @raffinagita1717.

Presenter kondang ini menyebut Rafathar kini sudah tumbuh besar dan menjadi anak yang tampan.

Ia berpesan supaya putranya yang kini genap berusia tujuh tahun itu lebih rajin beribadah.

"Sekarang udah tambah ganteng, tambah besar ya,"