Daftar 5 Lagu Sia yang Paling Banyak Didengarkan Spotify, Cheap Thrills hingga Snowman

TRIBUNNEWS.COM - Sia Kate Isobelle Furler atau dikenal dengan Sia merupakan penyanyi dari Australia.

Wanita kelahiran 1975 ini sepanjang karier bermusiknya telah mengeluarkan beberapa album.

Di dalam album tersebut pun, banyak lagu-lagu hits yang banyak didengarkan di platform Spotify.

Sebut saja seperti Chandelier, Snowman, hingga Unstoppable.

Sia punya ciri khas, yakni rambut panjang yang menutupi wajahnya ketika melakukan konser.

Nah karena banyak lagu yang dirilis, berikut ini daftar lima lagu dari Sia yang paling banyak didengarkan di Spotify

Baca juga: 5 Lagu Glenn Fredly yang Paling Banyak Didengarkan di Spotify, Lengkap dengan Liriknya

1. Snowman - 488 juta

Don't cry, snowman, not in front of me

Who'll catch your tears if you can't catch me, darling

If you can't catch me, darling

Don't cry, snowman, don't leave me this way

A puddle of water can't hold me close, baby

Can't hold me close, baby

I want you to know that I'm never leaving

Cause I'm Mrs. Snow, 'till death we'll be freezing

Yeah, you are my home, my home for all seasons

So come on let's go

Let's go below zero

And hide from the sun

I'll love you forever

Where we'll have some fun

Yes, let's hit the North Pole

And live happily

Please, don't cry no tears now

It's Christmas, baby