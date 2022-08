Chord Gitar 7 Samudera - Gamma1 Dimainkan dari Kunci Am: Hadirmu Akan Menjadi Cerita Terindah

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar lagu 7 Samudera dari Gamma1.

Kunci gitar 7 Samudera - Gamma1

[Intro] Am G F Am

Am Em G Am

Am G

sudah 7 samudra ku arungi bersama

C

dengan dirimu..

Dm E Am -E

merangkai hidup dengan suka duka..

Am G

sangat tak bisa ku pahami

C

dan mengerti yang terjadi kini..

Dm E F G

kau menjauh dan pergi tinggalkanku..

[Reff]

C G

hadirmu akan menjadi cerita terindah

Em Am -G

selama hidup dan matiku..

C G

walaupun harus aku meninggalkan dirimu

Em F G

tapi kau masih tersimpan di hatiku..

[Int] Am G F Am

Am G

sangat tak bisa ku pahami

C

dan mengerti yang terjadi kini

Dm E F G

kau menjauh dan pergi tinggalkanku..

Dm Am

namun tak bisa ku ingkari..

G C

ku sangat mengharapkan dirimu..

Dm Am

walau sulit tuk ku pahami..

G F E

cintamu.. sayangmu.. kepadaku..

[Musik] Dm Am G C

Dm Am G..

[Reff]

C G

(hadirmu akan menjadi cerita terindah)

Em Am

(sepanjang hidup dan matiku..)

C G

(walaupun harus aku meninggalkan dirimu)

Em F G

(tapi kau masih tersimpan di hatiku..)

C G

hadirmu akan menjadi cerita terindah

Em Am -G

selama hidup dan matiku..

C G

walaupun harus aku meninggalkan dirimu

Em F G

tapi kau masih tersimpan di hatiku..

[Outro]

Am G

sudah 7 samudra ku arungi bersama

Am

dengan dirimu..

Baca juga: Chord Satu - Superglad: Satukanlah Cinta Kita Walau Hati Ini Lelah

(Tribunnews.com)