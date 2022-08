Chord Gitar Sang Dewi - Lyodra feat Andi Rianto: Walaupun Dirimu Tak Bersayap Ku akan Percaya

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik Lagu Sang Dewi yang dipopulerkan oleh Lyodra featuring Andi Rianto.

Lagu Sang Dewi telah dinyanyikan oleh Diva Titi DJ pada tahun 2001, silam.

Kemudian lagu ini dinyanyikan ulang oleh Lyodra bersama Andi Rianto dengan versi yang berbeda.

Video musik Sang Dewi oleh Lyodra feat Andi Rianto telah dirilis pada 12 Agustus 2022 dan menduduki trending #1 di YouTube Music Indonesia, Rabu (17/8/2022).

Sang Dewi - Lyodra feat. Andi Rianto

INTRO: Em Am B - E7 - C - B

Em Am7

Walaupun jiwaku pernah terluka

D7 G

Hingga nyaris bunuh diri

B Em Am7

Wanita mana yang sanggup hidup sendiri

F#m7-5 B

Di dunia ini

Em Am7

Walaupun t'lah kututup mata hari

D7 G

Begitupun telingaku

B Em C

Namun bila di kala cinta memanggilmu

F#m7-5 B

Dengarlah ini

E A

Walaupun dirimu tak bersayap

F#m7 B

Ku akan percaya

E A Am

Kau mampu terbang bawa diriku

G#m7 C#m7 F#m7 B

Tanpa takut dan ragu

INTRO: Em Am7 F#m7-5 C - B

Em Am7

Walaupun mulutku pernah bersumpah

D7 G

Tak sudi lagi jatuh cinta

B Em C

Wanita seperti diriku pun ternyata

C#dim F#7 B

Mudah menyerah

E A

Walaupun kau bukan titisan dewa

F#m7 B

Ku takkan kecewa

E A Am

Karena kau jadikanku sang dewi

G#m7 C#m7 F#m7 B

Dalam taman surgawi

INTRO: Em F# Em B7 (2x)

Em Am7 F E C7

F A#

Walaupun dirimu tak bersayap

Gm7 C

Ku akan percaya

F A# A#m

Kau mampu terbang bawa diriku

Am7 Dm7 Gm7 C

Tanpa takut dan ragu

F A#

Walaupun kau bukan titisan dewa

Gm7 C

Ku takkan kecewa

F A# A#m

Karena kau jadikanku sang dewi

Am7 Dm7 Gm7 C

Dalam taman surgawi