CMK Rilis Episode Final "No Ordinary Love", Siapa yang Akhirnya Berlabuh di Hati Raia?

TRIBUNNEWS.COM - Sejak 28 Juli 2022 yang lalu, PT Central Mega Kencana (CMK) meluncurkan mini series bertema persiapan pernikahan yang dihadirkan dalam tiga episode, “No Ordinary Love”.

Mengangkat kisah sepasang kekasih yang mengarungi hubungan pacaran hingga bersiap ke pelaminan, mini series keluaran perusahaan perhiasan berlian ternama ini berusaha memberikan inspirasi pada masyarakat Indonesia mengenai dinamika perjalanan cinta, di mana simbol cinta sebagai bukti atau ekspresi cinta menjadi hal yang penting.

Simbol cinta yang paling merepresentasikan rasa cinta abadi dan komitmen adalah perhiasan, terutama cincin tunangan dan cincin kawin.

Perusahaan yang menaungi brand-brand perhiasan ternama, yakni MONDIAL, Frank & co., dan The Palace ini kemudian hadir dengan tayangan digital yang interaktif dan menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat.

Hadirnya mini series “No Ordinary Love” menjadi salah satu wujud nyata CMK dalam mewujudkan komitmennya untuk sentiasa menghadirkan karya-karya fresh, inovatif, dan penuh inspirasi.

“No Ordinary Love”, bagian dari campaign ‘Kapan Nikah?’

Mini series “No Ordinary Love” dari CMK menjadi salah satu bagian dari campaign berjudul ‘Kapan Nikah?’.

Campaign ini diluncurkan untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat Indonesia mengenai pentingnya persiapan pernikahan, mengingat momen yang sakral ini dilakukan tak hanya untuk menggabungkan dua individu, melainkan juga menyatukan dua keluarga besar yang melatarbelakanginya.

Campaign ini dilakukan dengan menyertakan berbagai produk perhiasan berlian dari brand-brand ternama di bawah naungan CMK, yakni MONDIAL, Frank & co., dan The Palace.

Selain mini series, masih banyak rangkaian kegiatan yang dihadirkan oleh CMK melalui campaign ini. Mulai dari karya kolaborasi, pembuatan konten, membangun awareness, dan berbagai kegiatan lainnya. Awareness yang dimaksud dalam hal ini tentunya berkenaan dengan bagaimana CMK juga mengajak generasi muda untuk kembali belajar mengenai makna cinta, mulai dari simbolisasi serta bahasa cinta yang sesungguhnya.