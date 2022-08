Keluarga Hotman Paris Tak Pernah Satu Pesawat saat Pergi Bersama, Frank Hutapea Ungkap Alasanya

TRIBUNNEWS.COM - Putra sulung pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, Frank Hutapea, mengungkapkan alasan keluarganya tak pernah satu pesawat ketika pergi.

Frank Hutapea menyebut bahwa kebiasaan itu merupakan salah satu cara Hotman Paris untuk mempertahankan bisnisnya.

Hal itu disampaikan Frank Hutapea pada kanal YouTube Melaney Ricardo, Selasa (16/8/2022).

Ketika berbicang dengan Melaney Ricardo, Frank Hutapea mengungkapkan sikap sang ayah yang sangat detail.

"Papa itu orangnya detail banget, karena kalau something to good to be true

(Sesuatu yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan), dia was-was," kata Frank Hutapea.

Frank Hutapea mengungkapkan kebiasaan anggota keluarganya selalu pisah pesawat saat berpergian.

kebiasaan itu ternyata sudah ada sejak 202, lalu.

Hotman Paris dan keluarga mengantisipasi bila terjadi hal tak diinginkan ketika naik pesawat.

Apabila itu terjadi, masih ada anggota keluarga yang bisa selamat.