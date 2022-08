Zayn Malik Nyanyikan Lagu Night Changes dari One Direction dengan Wajah Sendu Jadi Trending

Zayn Malik menyanyikan lagu Night Changes dari One Direction dengan wajah sendu menjadi trending.

TRIBUNNEWS.COM - Zayn Malik menyanyikan lagu Night Changes dari One Direction.

Dalam unggahan di akun Instagram @zayn, Zayn Malik merekam dirinya menyanyikan Lagu Night Changes.

Video tersebut diunggah Zayn Malik pada Selasa (16/8/2022) lalu dengan efek video hitam putih.

Awalnya, Zayn Malik bernyanyi sambil menopang dagunya di tangan yang diletakkannya di atas meja.

Wajah Zayn Malik saat itu terlihat sendu.

Kemudian pada pertengahan video, Zayn Malik duduk dengan tegak.

Sepanjang video, Zayn Malik tak melihat ke arah kamera.

Video ini pun membuat nama Zayn Malik masuk ke jajaran trending di Google.

Berikut penggalan lirik lagu Night Changes yang dinyanyikan oleh Zayn Malik.

