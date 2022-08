Chord Gitar dan Lirik Lagu Kupersembahkan Nirwana - Element: Andaikan Ku Terbang

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Kupersembahkan Nirwana yang dibawakan oleh Element.

Element merupakan band yang dibentuk pada 1999.

Lagu Kupersembahkan Nirwana dirilis tahun 2001.

Lagu ini masuk ke dalam album kedua Element.

Berikut Chord gitar dan lirik lagu Kupersembahkan Nirwana - Element:

(Intro) Am Bm C D (6x)



Am

Kau ulangi lagi tanya

Am

untuk kesekian kali

Am Dm

Abadikah selamanya..



Am

Walaupun bidadari

Am

turun dari khayangan

Am Dm

Tak mungkin aku tergoda..



F E Dm

Karena janji telah terucap

C G

Terukir dengan indah

Am G

dalam hati kita..



(Chorus)

C

Andaikan ku terbang

E

seberang langit ketujuh

Am

Lintasi bintang-bintang

C

Bagaikan malaikat dengan sayapnya

F G

Ku ajak dirimu serta



C

Arungi khayalan

E

cumbui sang rembulan

Am G F

Untukmu ku persembahkan nirwana

G

Setulus cintaku..



(Intro) Am Bm C D

Am Bm C D



Am

Aku pun takut bila

Am

kehilangan dirimu

Am Dm

Hanya kau permaisuriku



F E Dm

Karena janji telah terucap

C G

Terukir dengan indah

Am G

dalam hati kita..



(Chorus)

C

Andaikan ku terbang

E

seberang langit ketujuh

Am

Lintasi bintang-bintang

C

Bagaikan malaikat dengan sayapnya

F G

Ku ajak dirimu serta



C

Arungi khayalan

E

cumbui sang rembulan

Am G F

Untukmu ku persembahkan nirwana

G

Setulus cintaku..



(Interlude) F E Dm E F G

ho..



(Chorus)

C

Andaikan ku terbang

E

seberang langit ketujuh

Am

Lintasi bintang-bintang

C

Bagaikan malaikat dengan sayapnya

F G

Ku ajak dirimu serta



C

Andaikan ku terbang

E

seberang langit ketujuh

Am

Lintasi bintang-bintang

C

Bagaikan malaikat dengan sayapnya

F G

Ku ajak dirimu serta



C

Arungi khayalan

E

cumbui sang rembulan

Am G F

Untukmu ku persembahkan nirwana

G

Setulus cintaku..



(Outro) Am Bm C D (5x) Am-Am

