Poster film Beyond Skyline - Sinopsis Film Beyond Skyline, Serangan Pesawat Alien Misterius, Tayang 23.30 WIB di Bioskop Trans TV

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis film Beyond Skyline yang akan tayang malam ini pukul 23.30 WIB di Trans TV, Kamis (18/8/2022).

Mengutip IMDb, Film Beyond Skyline rilis pada 1 November 2017 di Indonesia.

Cerita Film Beyond Skyline tentang seorang detektif yang ingin menyelamatkan putranya dari serangan kapal alien.

Film ini disutradarai oleh Liam O'Donnell, yang juga sebagai penuli naskah.

Namun, dalam penulisan skenario film Beyond Skyline, Liam juga dibantu oleh Joshia Cordes

Bergenre action, adventure, dan Sci-Fi, film ini dibintangi oleh Frank Grillo, Bojana Novakovic, dan Jonny Weston.

Aktor papan atas Indonesia, Iko Uwais dan Yayan Ruhian pun turut andil dalam film tersebut.

Film Beyond Skyline digarap oleh tiga studio film, diantaranya Beyond The Mothership, Infinite Frameworks dan m45 Production.

Simak sinopsis film Beyond Skyline yang akan tayang malam ini pukul 23.30 WIB di Bioskop Trans TV.

Sinopsis Film Beyond Skyline