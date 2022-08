Chord Gitar dan Lirik Lagu Pergilah Adinda - Element: Aku yang Pertama Takkan Pernah Rela

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Pergilah Adinda yang dibawakan oleh Element.

Element merupakan band yang dibentuk pada 1999.

Lagu Pergilah Adinda dirilis tahun 2001.

Lagu ini masuk ke dalam album kedua Element.

Berikut Chord gitar dan lirik lagu Pergilah Adinda - Element:

Intro: C..F..Am..-G F..

F G

..Andaikan ku dapat memilih

F G

..terbaik tuk kita

F G

..tak pernah sekalipun ku berharap

F G

..kau meninggalkanku..

(*)

Em Am

Karena se..mua kenangan

Dm G

takkan mungkin terhapus waktu

Em Am

dan di dalam.. hatiku nyata

F-Em -Dm-C -Bb G..

tertu-lis na-ma-mu...

Reff:

C F

Pergilah adinda raihlah cintamu

Am G

kan kusimpan rindu di dalam hati

C F

aku yang pertama takkan pernah rela

Am Em Dm

bila kau di sana tiada….

G

..temukan bahagia..

F G

..Aku memang tak pandai merangkai

F G

..untai kata cinta

F G

..namun segala daya yang kupunya

F G

..hanyalah untukmu..

Kembali ke : (*), Reff I

Musik: F G F G G# A# G# G

G

Hanya doa yang selalu tertanam di jiwa

G Am G A

pergilah adinda… raihlah cintamu..

Reff II:

D G

Pergilah adinda raihlah cintamu

Bm A

kan kusimpan rindu di dalam hati

D G

aku yang pertama takkan pernah rela

Bm F#m Em A

bila kau tiada… bahagia..

D G

Pergilah adinda raihlah cintamu

Bm A

kan kusimpan rindu di dalam hati

(Bm) (A/C#)

aku yang pertama takkan pernah rela

Bm F#m G F#m Em

bila kau di sana tiada… oho

A D

..temukan bahagia….

