Kunci Gitar Songsonglah - Iwan Fals: Beban Hidup Kian Bertambah

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Songsonglah, lagu yang dipopulerkan oleh Iwan Fals bersama grup musik Kantata Takwa.

Lagu Songsonglah ini termuat di album bertajuk Kantata Samsara yang dirilis pada 1997 silam.

Chord Songsonglah dari Kantata

intro : Am . .

Am Dm

lepaslah . . . lepaslah belenggu ragu

Am

yang membelit hati

Am Dm

langkahlah . . . . melangkah dengan pasti

Am

menuju gerbang baru

Am Dm

songsonglah . . . . songsonglah gelombang waktu

Am

berenang dengan tenang . . . .

( * )

Am G Am

ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho

reff :

C Dm Am

hooo hoo hoo tangis bayi baru lahir

C Dm Am

hooo hoo hoo memecah hari yang berat

C Dm Am

hooo hoo hoo ibunya pasrah berdarah

C Dm Em

hooo hoo hoo beban hidup kian bertambah

F G

namun harapan juga bertambah

Am

sang ayah tak mampu berkata

interlude : Am

Am Dm

mendengar . . . . . mendengar suara gaduh

Am

hatinya terluka

Am Dm

melihat . . . . . melihat wajah murung

Am

air matanya berlinang

Am Dm

merasa . . . . . . merasa telah tiba

Am

saat yang ditunggu tunggu . . . . . . . . . .

kembali ke : ( * ) , reff

Am Em C Am Em C

hoo hoo hoo . . . . . hoo hoo hoo

F G Am F G Am

haa haa haa . . . . haa haa haa . . . .



reff :

C Dm Am

tangis bayi baru lahir

C Dm Am

memecah hari yang berat

C Dm Am

ibunya pasrah berdarah

C Dm Em

beban hidup kian bertambah

F G

namun harapan juga bertambah

Am

sang ayah tak mampu berkata

Am Em C Am Em C

hoo hoo hoo . . . . . hoo hoo hoo

F G Am F G Am

haa haa haa . . . . haa haa haa . . . .

Am Em C Am Em C

hoo hoo hoo . . . . . hoo hoo hoo

F G Am F G Am

haa haa haa . . . . haa haa haa

Am Em C Am Em C

hoo hoo hoo . . . . . hoo hoo hoo

F G Am F G Am

haa haa haa . . . . haa haa haa . . . .

(Tribunnews.com)